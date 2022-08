Inter, sfida alla Lazio la prima di un trittico da non fallire: gli errori da evitare

L’Inter, nella serata di venerdì, sarà ospite della Lazio all’Olimpico. La sfida ai biancocelesti è la prima di tre gare nello spazio di 8 giorni. Vietato fallire per i nerazzurri di Inzaghi: ecco gli errori da evitare

TOUR DE FORCE – L’Inter è attesa dal primo mini-tour de force della stagione. Il calendario, infatti, presenta tre gare nello spazio di otto giorni. Tre partite da diverse difficoltà e che vanno approcciate nel modo giusto, per evitare frenate che, sul lungo periodo, possano compromettere gli obiettivi prefissati dalla squadra guidata da Inzaghi. Il primo match, in ordine cronologico, è quello di venerdì sera contro la Lazio. L’Inter dovrà “vendicare” la sconfitta subita lo scorso anno e, soprattutto, dovrà evitare di cadere nuovamente nel nervosismo e nell’isteria che due delle cause della sconfitta all’Olimpico. Martedì, poi, sarà il turno della Cremonese ospite a San Siro. Il club neo-promosso è un’avversario da non sottovalutare, come dimostrato nelle prime due uscite di questo campionato. Servirà la massima concentrazione per portare a casa i tre punti. Infine, il 3 settembre, sarà il turno del Derby contro il Milan: una sfida che, inevitabilmente, è cerchiata in rosso sul calendario.

ERRORI – L’Inter nella scorsa stagione, fra le altre cose, perse lo scudetto per il rendimento altalenante negli scontri diretti: contro la Lazio, a Roma, arrivò una sconfitta inattesa. Contro il Milan, poi, nessuna vittoria lo scorso campionato: fatto che, alla fine, è stato determinante per la conquista dello scudetto da parte dei rossoneri. L’Inter deve evitare di approcciare con timore questo tipo di gare e, soprattutto, una volta passati in vantaggio deve gestire il risultato, evitando però di “smettere” di giocare. Un errore non nuovo ai nerazzurri e che non è un’esclusiva dei big match (è successo anche a Lecce, ndr). Il percorso dell’Inter in questo tour de force dirà molto sui rapporti di forza in Serie A e sulle ambizioni dell’Inter: le avversarie sono avvisate.