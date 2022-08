Il gol di Calhanoglu con lo Spezia indica il nuovo lavoro dei centrocampisti

Il gol di Calhanoglu in Inter-Spezia indica una nuova potenzialità dei centrocampisti di Inzaghi. Sfruttare gli spazi che crea Lukaku può portare a nuovi modi di segnare.

RETE EMBLEMATICA- Il gol di Calhanoglu con lo Spezia non è certamente il più bello segnato dal turco nella sua carriera. Niente di speciale in sé. Ma indica in modo abbastanza preciso il “nuovo” lavoro a cui sono chiamati i centrocampisti dell’Inter. Un concetto che sfrutta il ritorno di Lukaku e i suoi movimenti.

QUESTIONE DI GRAVITÀ– Il belga esercita una sorta di attrazione gravitazionale rispetto ai difensori avversari. La sua sola presenza genera spazi. Anche per questo Inzaghi sta cercando un modo nuovo di sfruttarlo. Con più movimenti senza palla. Perché bastano quelli a generare spazi e occasioni. E proprio in questi movimenti, e quindi in questi spazi si trova una nuova opportunità soprattutto per i centrocampisti. Calhanoglu con lo Spezia lo ha dimostrato.

NUOVI SPAZI- Quando Lukaku attacca le difese avversarie si porta fisicamente dietro i difensori. Che lo accerchiano e si abbassano. Esattamente quello che succede nell’occasione che porta al gol di Calhanoglu. Il belga porta palla e cerca la progressione, costringendo tutto lo Spezia a chiudersi praticamente in area piccola. La palla viene respinta e arriva in una zona libera, o meglio che è stata liberata proprio dal belga. Ed è lì, appena dentro l’area grande, che arriva Calhanoglu da solo, tira e segna. Questo è il lavoro che devono imparare a fare i centrocampisti nerazzurri attorno a Lukaku.

IMPARARE A SFRUTTARLI – Calhanogu, Barella e anche Brozovic hanno dimostrato di saper leggere gli spazi ed avere tempismo negli inserimenti. Quindi parliamo di un aggiornamento per loro, non di fare una cosa totalmente nuova da zero. Lukaku ha la capacità di spostare le linee avversarie. Creando un cuscinetto di spazio dietro di lui. Seguirlo e occupare quello spazio può essere foriero di occasioni. Di tiri in porta. Anche perché il belga ha uno spiccato gusto per l’assist. Contro lo Spezia anche il gol di Lautaro Martinez nasce sulle stesse basi. E un altro esempio arriva nell’occasione in cui Dumfries arriva al tiro da dentro l’area col destro. I centrocampisti devono imparare a seguire il loro numero novanta. A duettarci. E trovare così nuovi modi per rendersi pericolosi. Calhanoglu con lo Spezia ha mostrato la via.