Acerbi in standby, Inter attende sviluppi su 2 alternative. La situazione

L’Inter continua la ricerca di un nuovo difensore. Francesco Acerbi in standby, il club nerazzurro aspetta sviluppi su 2 nomi alternativi.

DIFENSORE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Francesco Acerbi sarebbe in standby. Il difensore della Lazio sarebbe fortemente richiesto da Simone Inzaghi, ma non scalderebbe né i tifosi né soprattutto Beppe Marotta e Piero Ausilio. Sarebbe comunque raggiunto un’intesa con il centrale italiano. Tuttavia, prima della chiusura, la dirigenza dell’Inter attenderebbero sviluppi per Trevoh Chalobah, del Chelsea, e Manuel Akanji, del Borussia Dortmund. Quest’ultimo club avrebbe ancora richieste elevate. I Blues invece potrebbero aprire al prestito.

Fonte: SportMediaset.it