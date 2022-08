Serie A Femminile, variazione in Inter-Parma: cambia data, ora e anche luogo!

La prima giornata del Campionato di Serie A Femminile andrà in scena nel weekend del 27-28 agosto. Inter-Parma, inizialmente in programma giorno 29, è stata anticipata. Ma non solo: è stata modificata non solo la data della partita, ma anche ora e luogo.

VARIAZIONE – La sfida tra Inter Women e Parma, inizialmente prevista nella giornata di lunedì 19 agosto alle ore 19, è stata anticipata a domenica 28 agosto con calcio d’inizio alle ore 20:30. Ma non solo: cambia anche la sede della partita. Non si giocherà al “Suning Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti” ma allo “Stadio Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). Di seguito il nuovo calendario della prima giornata di Serie A Femminile con la variazione (QUI il programma completo).

SERIE A FEMMINILE – CALENDARIO 1ª GIORNATA

Como-Juventus sabato 27 agosto ore 20.30

Milan-Fiorentina domenica 28 agosto ore 17.30 – diretta TV La7

Pomigliano-Roma domenica 28 agosto ore 17.30

Sassuolo-Sampdoria domenica 28 agosto ore 17.30

Inter-Parma lunedì 28 agosto ore 20:30

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da TIMvision.