Biasin: «Lukaku? Una differenza fra Lecce e Spezia! Inzaghi…»

Fabrizio Biasin, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter con un particolare focus su Romelu Lukaku

DIFFICILE – Queste le parole di Fabrizio Biasin: «Lukaku, differenze fra Conte ed Inzaghi? I movimenti del belga li ho apprezzati, sia in area, è venuto anche incontro a centrocampo, ha fatto tante sponde. Non credo che ci sia tutta questa differenza col passato. Contro lo Spezia, a differenza della sfida contro il Lecce, ho visto buoni movimenti. I due lì davanti si sono cercati tantissimo. La condizione fisica sta migliorando. Inzaghi lascia molto liberi gli attaccanti, non credo che gli chieda movimenti specifici, lo diceva anche la scorsa stagione».