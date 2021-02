Brustia: Â«Terzino all’Inter Femminile per caso! Grandi obiettivi per il futuroÂ»

Brustia: «Terzino all’Inter Femminile per caso! Grandi obiettivi...

Martina Brustia, intervenuta nel corso di “Inter Podcast” ha parlato del suo nuovo ruolo nell’Inter femminile e i suoi obiettivi, facendo riferimento ai prossimi cinque sei anni da giocatrice.

PRESENTE E FUTURO – Martina Brustia, centrocampista e terzino dell’Inter femminile, durante Inter Podcast ha parlato del suo nuovo ruolo e del futuro: «Io terzino dell’Inter Femminile? Occasione nata casualmente l’anno scorso. La stagione passata Beatrice Merlo era stata espulsa e c’era bisogno di una giocatrice che ricoprisse quel ruolo e il mister ha deciso che secondo lui io potevo farlo, tra l’altro contro la Juventus e mi ha schierato lì. Adesso sto continuando ad imparare quel ruolo. Già da mezzala avendo una buona corsa davo anche una mano più in fase difensiva che offensiva. Futuro? Non credo di giocare ancora cinque o sei anni, è un periodo lungo. Ho però grandi obiettivi: l’Inter è una squadra giovane ma con obiettivi importanti e nei prossimi anni dovremo puntare a toglierci delle soddisfazioni rispetto a quello che stiamo facendo ora. Grandi sogni ci sono, ma allo stesso tempo bisogna aprirsi anche un’altra strada, perché ad oggi non potremo vivere sempre di calcio. Le grandi d’Europa? Quando vedo grandi campionesse dico sempre che mi piacerebbe confrontarmi con loro».