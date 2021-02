Vanheusden, l’Inter lo riacquista e non Ã¨ esclusa la permanenza

Vanheusden, l’Inter lo riacquista e non è esclusa la permanenza

Vanheusden, giovane difensore ex prodotto della Primavera dell’Inter, tornerà a Milano dopo l’esperienza in Belgio con la maglia dello Standard Liegi. Per il futuro non è esclusa la permanenza in nerazzurro. Di seguito la notizia riportata da Fabrizio Romano.

RIACQUISTO – Vanheusden torna all’Inter dopo aver giocato Standard Liegi, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano non è esclusa la permanenza in nerazzurro, vista l’esperienza e il talento del ragazzo: «Zinho Vanheusden sarà nuovamente un giocatore dell’Inter dalla prossima estate, il centrale belga classe 1999 è attualmente infortunato e la sfortuna sul piano fisico lo perseguita da tempo, ma da anni è ritenuto uno dei migliori talenti emersi dal settore giovanile nerazzurro. Tanto che dopo averlo ceduto allo Standard Liegi per 12 milioni, l’Inter utilizzerà l’opzione di riacquisto ripagando quei 12 milioni più una quota per la valorizzazione (intorno ai 5 milioni). Lo ha confermato anche il CEO dello Standard Liegi (QUI le sue parole). E attenzione, perché dal club nerazzurro non escludono che Vanheusden possa anche rimanere in rosa tra i difensori centrali vista la sua duttilità e il suo talento, aspettando si riprenda dall’infortunio».

Fonte: Romano – Calciomercato.com