UFFICIALE – Inter, si rinforza il Settore Giovanile: tesserato un classe 2005

UFFICIALE – Colpo in chiave futura per l’Inter, che ha ufficialmente tesserato il classe 2005 Marco Baldelli. Il giocatore arriva dall’Uesse Sarnico, club che svolge il ruolo di Centro di Formazione proprio per la società nerazzurra. Il talentuoso centrocampista offensivo andrà a far parte proprio del settore giovanile della squadra nerazzurra già a partire da questa stagione.