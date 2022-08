Correa, da ex per dar continuità all’inizio stagionale (con motivazione extra)

Joaquin Correa è uno dei tanti ex che venerdì sera scenderanno in campo nella sfida tra Lazio e Inter. L’argentino partirà – salvo sorprese – dalla panchina, ma potrebbe comunque avere l’occasione di dare continuità al suo buon inizio stagionale, che lo ha già visto andare a segno. Con una motivazione extra che dovrà spingerlo a fare del suo meglio.

CONTINUITÀ – Per Joaquin Correa, come per tanti dei suoi compagni e non solo, questo inizio stagionale ha una motivazione extra: la voglia di convincere il proprio Commissario Tecnico a chiamarlo per il Mondiale in Qatar. Se Lautaro Martinez ha un posto praticamente assicurato nella sua Argentina, Correa dovrà giocarsi al meglio le sue carte nelle occasioni in cui Simone Inzaghi lo manderà in campo. Il fatto di non partire titolare ed essere di fatto la quarta alternativa in attacco (con Edin Dzeko avanti nelle gerarchie) dovrà portarlo a essere incisivo nei minuti in cui si troverà in campo. Come già successo contro lo Spezia, gara nella quale ha trovato il primo gol stagionale che è valso il 3-0 finale. E ora, in tal senso, arriva un test probante per la sua continuità.

Correa, caccia al primo gol dell’ex (in maglia Inter)

GARA DA EX – Correa è infatti uno degli ex che saranno presenti venerdì sera allo stadio Olimpico per Lazio-Inter. Nella scorsa stagione l’argentino, con la maglia nerazzurra, non è riuscito ad andare in gol in nessuna delle due gare disputate contro i biancocelesti. In base a quanto spazio Inzaghi gli concederà nella gara del 26 agosto, Correa avrà l’occasione di dare continuità a quanto fatto vedere in parte contro lo Spezia e di trovare quello che a tutti gli effetti sarebbe il suo primo “gol dell’ex”. Riuscirci vorrebbe dire mandare un ulteriore segnale a Lionel Scaloni. Il quale, destino vuole, è proprio un altro ex giocatore della Lazio.