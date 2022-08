Lukaku-Lautaro Martinez, prosegue la sfida del gol: Lazio nuovo capitolo

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez proseguono la loro ‘sfida’ a suon di gol. Al momento i due sono fermi sull’uno a uno dopo le reti segnate rispettivamente a Lecce e Spezia. Contro la Lazio arriva un nuovo capitolo.

SFIDA DEL GOL – Ci si aspetta tanto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in questa stagione. Se prima del suo addio direzione Chelsea, il belga era il cannoniere principale della squadra, la crescita dell’argentino nella scorsa stagione ha portato i due a essere potenzialmente letali allo stesso modo davanti alla porta. Ecco perché ci si può aspettare una vera e propria ‘sfida’ a suon di gol fra i due, che per il momento è ferma sull’uno a uno. Lukaku ha trovato infatti la rete contro il Lecce, mentre Lautaro Martinez si è sbloccato in stagione contro lo Spezia. La prossima gara, quella di venerdì sera contro la Lazio, sarà il terzo capitolo di una sfida lunga trentotto giornate. Un test sicuramente più probante dei due appena disputati, visti anche i numeri in carriera dei due contro i biancocelesti.

STESSO RENDIMENTO, UNA DIFFERENZA – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno praticamente lo stesso rendimento in carriera contro la Lazio, sempre indossando la maglia dell’Inter. Sia l’argentino che il belga, infatti, hanno messo a segno due gol e un assist contro la squadra ora allenata da Maurizio Sarri. Con una differenza, però, che premia il numero 90 rispetto al numero 10. Quest’ultimo ha infatti tre presenze in più rispetto al primo: sette in totale, di cui una in Coppa Italia. Una sfida nella sfida, quindi, venerdì sera per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Non solo per cercare di sorpassarsi l’uno con l’altro per numero di gol, ma anche per migliorare il proprio bottino contro la Lazio. Una ‘sfida’ (termine che è giusto mettere tra virgolette) che non può fare altro che il bene dell’Inter.