Dzeko, unico attaccante dell’Inter senza gol: con la Lazio un ex derby

Tra gli attaccanti dell’Inter, Edin Dzeko è l’unico a non essersi ancora sbloccato, sebbene il suo contributo nelle prime due gare sia comunque arrivato. Ora l’occasione arriva in quello che per lui è un vero e proprio derby: quello contro la Lazio, dopo i tanti anni passati alla Roma.

VOGLIA DI SBLOCCARSI – Dopo Romelu Lukaku (contro il Lecce), Lautaro Martinez e Joaquin Correa (contro lo Spezia), tocca soltanto a Edin Dzeko – tra gli attaccanti dell’Inter – sbloccarsi e trovare la prima rete stagionale. Il bosniaco è già stato protagonista di un assist nell’ultima gara giocata a San Siro, ma in due spezzoni di gara nei quali è entrato a partita in corso, il bosniaco non ha trovato la via del gol. L’occasione potrebbe arrivare, nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di puntare su di lui nella ripresa, proprio questo venerdì contro la Lazio. In quella che, per Dzeko, non è assolutamente una gara normale. Non potrebbe mai esserlo, dopo le tante stagioni passate alla Roma e i tanti (e sentiti) derby disputati.

Dzeko, con la Lazio è un ‘ex’ derby: i numeri contro i biancocelesti

SOLO TRE CENTRI – In totale Edin Dzeko, nella sua carriera, è sceso in campo per ben sedici volte contro la Lazio. Quattordici in Serie A e due in Coppa Italia. Tuttavia il suo score contro i biancocelesti non è dei più brillanti. Sono infatti soltanto tre i centri, accompagnati anche da un assist. Un po’ poco viste le sedici presenze e il ruolo di attaccante. Anche lo scorso anno nelle due gare disputate in maglia Inter, Dzeko non ha trovato la via del gol contro la Lazio. Chissà che non possa succedere proprio nella gara di venerdì, in quello che per lui continua e continuerà sempre a essere considerato un vero e proprio ‘ex’ derby. Di certo Simone Inzaghi e tutti gli interisti se lo augurano.