Lazio, lo stato di forma in vista dell‘Inter: numeri altalenanti

Venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la gara che vedrà opposte l’Inter e la Lazio. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo un precampionato altalenante e un inizio di campionato che ha già visto il primo stop (contro il Torino)

STATO DI FORMA – La stagione della Lazio di Maurizio Sarri è sicuramente buono, ma non ottimo. Una vittoria in rimonta (contro il Bologna) e il pareggio per 0-0 contro il Torino portano i biancocelesti alla gara contro l’Inter di venerdì sera con quattro punti su sei raccolti in queste prime due gare. Oltre ai sopra citati risultati, i biancocelesti hanno avuto un precampionato abbastanza altalenante. Iniziato con tre vittorie di fila contro il Nogometni Klub Dekani (5-0), la Triestina (3-1) e il Primorje (4-0), è arrivata poi la pesante sconfitta per 4-1 contro il Genoa. A seguire un pareggio (0-0) contro la nazionale del Qatar e la sconfitta ai rigori (dopo un altro 0-0) contro il Valladolid. In totale fin qui la Lazio ha giocato otto partite (due ufficiali), con quattro vittorie, una sconfitta e tre pareggi (considerando i tempi regolamentari dell’amichevole contro il Valladolid, persa poi ai rigori). Frutto di 15 reti segnate e 6 subite.

Lazio-Inter, tutto pronto per la sfida di venerdì sera

MARCIA DI AVVICINAMENTO – Quella di venerdì sera contro l’Inter sarà sicuramente una gara in cui la Lazio vorrà provare a centrare un altro risultato positivo. Anche per riscattare lo 0-0 di Torino, arrivato dopo una prestazione non brillantissima. Una gara molto particolare da seguire, che sarà caratterizzata da tanti ex. A partire da Simone Inzaghi che proprio alla Lazio ha visto iniziare la sua carriera da allenatore. Ma anche Joaquin Correa e Stefan de Vrij da una parte, e Matias Vecino dall’altra. Con quel bruciante 3-1 dello scorso anno che i nerazzurri avranno sicuramente intenzione di riscattare, anche e soprattutto per com’era arrivato. Gli ingredienti per una gara di spessore ci sono tutti.