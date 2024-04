Supercoppa Italiana 2025, quale avversario per l’Inter? Il format prende vita

La Supercoppa Italiana 2024-2025 si giocherà di nuovo in Arabia Saudita, come già avvenuto in questa stagione. L’Inter è stata la prima che si è garantita l’accesso e ora inizia a esserci qualche certezza in più.

FORMAT CONFERMATO – Anche nella prossima stagione, la Supercoppa Italiana sarà in Arabia Saudita e nel mese di gennaio con le Final Four. Un accordo definito il mese scorso e ufficializzato dalla Lega Serie A. L’Inter è diventata la prima squadra qualificata, ancora prima di conquistare lo scudetto. Negli ultimi due giorni si sono aggiunte due delle tre avversarie, ossia le finaliste di Coppa Italia: prima la Juventus, martedì sera, poi l’Atalanta ieri. Manca solo l’ultimo, ossia la seconda classificata in Serie A. Qui è favorito il Milan, che ci entrerebbe anche nel caso in cui non dovesse finire secondo ma dovesse avere davanti a sé (oltre all’Inter) le altre qualificate.

Supercoppa Italiana, quale avversario per l’Inter?

LE PARTITE – Salvo modifiche (improbabili), si procederà come già avvenuto a gennaio. Lì l’Inter aveva vinto la Supercoppa Italiana superando la Lazio per 3-0 in semifinale e il Napoli per 0-1 in finale. La squadra di Simone Inzaghi ci era entrata come detentrice della Coppa Italia, stavolta lo farà come vincitrice della Serie A. Questo significa che “cambia” l’avversario: non più la seconda classificata del campionato, ma la finalista di coppa e nella prima semifinale. Perciò, l’Inter in semifinale affronterà una tra Atalanta e Juventus. Per sapere chi bisogna attendere il 15 maggio, quando si disputerà la finale del torneo. Poi il programma della Supercoppa Italiana sarà completo, al netto dell’ultima qualificata.