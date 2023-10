Inter-Sassuolo Primavera 4-0, pagelle: Akinsanmiro 7.5, Quieto idem

L’Inter Primavera vince con il risultato di 4-0 contro il Sassuolo. Cristian Chivu e i suoi raggiungono il primo posto, i migliori sono Akinsanmiro e Quieto. Di seguito le pagelle della settima giornata del campionato Primavera 1 TIM (vedi tabellino).

Raimondi 6: Guarda i suoi compagni stravincere con il Sassuolo. Deve parare solo un tiro di Caragea nel secondo tempo.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle: DIFESA

Aidoo 6.5: La corsa, la qualità e i polmoni di questo giocatore sono infiniti. Ottima prestazione del terzino nerazzurro.

Stante 6: Inizialmente soffre la fisicità di Russo, gli prende le misure successivamente e vive una giornata tranquilla in difesa.

Matjaz 6.5: Una roccia, la nuova roccia di Chivu. Partito in sordina ad inizio stagione ora ha conquistato la titolarità e dimostra con il passare delle settimane di meritarla.

Motta 6.5: Nel primo tempo i pericoli arrivano sempre dalla sinistra. Bravo a servire due volte in sovrapposizione Berenbruch.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Akinsanmiro 7.5: In assoluto il migliore in campo. Una piovra che prende e sporca tutti i palloni avversari. Chiude la prestazione fuori dalla norma con la rete del 3-0 più che meritata.

Stankovic 6.5: Non sbaglia un singolo cambio di gioco. Dà dinamicità alla manovra, pulizia che serve nella manovra verticale della squadra di Chivu.

Berenbruch 6.5: Corre tanto e lo fa intelligentemente. Sulla sinistra è una spina nel fianco del Sassuolo che legge male i suoi inserimenti.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle: ATTACCO

Kamate 7: Segna il quarto gol in campionato, sprinta quando vuole e domina la fascia destra del campo. Un fattore sempre più decisivo per le sorti dell’Inter.

Sarr 7: Dal suo ritorno in Primavera due partite due gol. Prima alla Sampdoria ora al Sassuolo. Fondamentale con il suo fisico per far salire i compagni e combattere su ogni palla non pulita. Il gol arriva proprio da una sfida corpo a corpo vinta con Cannavaro.

Quieto 7.5: Il migliore dell’attacco. Dal suo dribbling nasce l’autogol di Cannavaro, dai suoi tiri anche il 3-0 di Akinsanmiro e il quarto gol di Kamate. Presente in tre delle quattro azioni che hanno portato a reti nerazzurre. Meglio di così non si può.

Il voto in panchina: ALLENATORE

Chivu 8: Secondo 4-0 in campionato, 17 gol fatti e solo 4 subiti. Miglior attacco e miglior difesa del campionato, primo posto con 17 punti a pari con il Milan. L’Inter non poteva iniziare meglio e Chivu è l’artefice di tutto. Gioco verticale, veloce, che si affida molto ai punti di forza presenti sulle fasce. I terzini sono esterni aggiunti, anche la difesa risponde meglio rispetto ad inizio stagione. La coppia Stante-Matjaz funziona, arrivano risposte in più dal secondo portiere Raimondi. In questo momento funziona tutto.