Inter Primavera, il tabellone dei playoff Scudetto. Manca un verdetto!

L’Inter Primavera ha conquistato quest’oggi il primo posto in campionato, tenendo distante due punti la Roma. Ecco il tabellone completo per i playoff Scudetto, manca un solo (importante) verdetto.

TABELLONE – L’Inter Primavera ha vinto con il risultato di 2-0 l’ultima partita della regular-season 2023-2024 contro l’Atalanta. La squadra di Cristian Chivu sale a 67 punti e si tiene stretta il primo posto a più due sulla Roma, che non si è fermata superando il Bologna per 4-1. Un sabato abitudinario perciò per le dominatrici di questo campionato, che si appresta ad entrare nel vivo con i playoff. La fase finale si giocherà al Viola Park, ossia al centro sportivo della Fiorentina.

Inter Primavera, le possibili avversarie dei playoff

AVVERSARIE – L’Inter, grazie al suo primo posto, inizierà i playoff a partire dalle semifinali, saltando il primo turno. Lunedì 27 maggio giocherà contro la vincente della sfida tra quarta e quinta in classifica. Il quarto posto è già assegnato ed è proprio dell’Atalanta, che ha chiuso il campionato con 55 punti. Per il quinto invece c’è ancora un verdetto ufficiale da attendere. Cristian Chivu domani dovrà vedere Genoa–Sassuolo e Torino–Milan per capire chi andrà ai playoff e chi guadagnerà il quinto posto. Per ora la classifica dice Sassuolo, a cui basterebbe vincere il suo match per arrivare alla post-season contro l’Atalanta. La sfida tra quarta e quinta, da cui uscirà l’avversaria dei nerazzurri, si giocherà venerdì 24 maggio.