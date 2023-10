Guarino: «Era importante vincere! Sosta per le Nazionali non aiuta»

L’Inter Women ritrova la vittoria e si impone per 2-0 sul Napoli (qui il report). Tutta la soddisfazione di Rita Guarino ai microfoni di Inter TV

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Guarino: «Tre punti importanti. Era importante vincere e farlo a casa nostra. Era importante ritrovare immediatamente anche una buona prestazione. La pioggia di questi giorni non ha aiutato a rendere favorevole il terreno per fare uscire la nostra qualità. Ma nel complesso una buona gara. Una pausa nazionali non aiuta, lavoreremo con chi rimarrà. Continueremo a lavorare per migliorare molti aspetti e andare a correggere gli errori commessi. Como al rientro? Fondamentale dare continuità. Queste partite insegnano che in qualsiasi momento si può riaprire, anche da situazione di vantaggio. L’importante è scendere in campo per 90′ con determinazione, anche col Como non sarà facile. Sta dimostrando di poter stare ad alti livelli».