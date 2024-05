Inter-Atalanta Primavera 2-0, pagelle: Berenbruch e Miconi MVP, 7!

L’Inter Primavera chiude il campionato con una vittoria: 2-0 contro l’Atalanta e primo posto in classifica. Thomas Berenbruch è ancora l’MVP di giornata, merita un encomio anche Riccardo Miconi. Le pagelle del match.

Raimondi 6.5: Sbaglia l’uscita sul colpo di testa di Cassa, ma fa una parata fondamentale in spaccata su Vavassori poco dopo.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5.5: Rischia di far prendere gol all’Inter con un passaggio scellerato in orizzontale a difesa non schierata. Lo salva Raimondi.

Stante 6.5: I clienti di oggi sono scomodi, anche tanto. Il suo comando però permette all’Inter di chiudere con un clean sheet. La scivolata nel primo tempo su Vavassori vale un gol.

– dal 72′ Stabile 6: Ha i minuti finali di una partita già terminata sul 2-0. Ha giusto il tempo per una chiusura importante sul finale del match.

Alexiou 6.5: Segue il compagno di reparto e dà prova di grandi qualità difensive. Il partner perfetto di Stante.

Miconi 7: Segna il suo secondo gol in campionato ed è anche bello. Rientra dalla fascia sinistra, tira di destro e spiazza il portiere con una deviazione. Coraggioso!

– dall’84 Mazzola S.V.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 6: Si inserisce a fasi alterne, sembra in una fase di gestione delle energie in vista dei playoff. Può raggiungere i 10 gol in campionato, con il sinistro tira il pallone vicinissimo al palo.

– dal 72′ Zarate Hidalgo 6: Aggiunge minuti alla sua prima stagione con l’Inter. Ogni momento passato in campo può essere importante per la sua crescita.

Stankovic 5.5: Sbaglia troppe volte palla al piede, insolitamente anche i passaggi più semplici. La difesa gli evita qualche problema scampando possibili contropiedi.

Berenbruch 7: Il solito ottimo Thomas, che non delude mai quando gioca dal primo minuto. Vivo e presente nella manovra, sfiora la rete con un colpo al volo su cross di Owusu. Fa infine l’assist per la rete di Owusu.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – ATTACCO

Owusu 7: Va vicino al gol nel primo tempo con un tiro a giro respinto, crea un’altra occasione per Berenbruch. Il faro del reparto offensivo, il sostituto perfetto di Kamate. Segna la sua quarta rete in campionato a porta vuota poco prima di uscire dal campo.

– dal 59′ Spinacce 6: Non dà niente di più di quello che avevano già dato i compagni. Non ha l’occasione per incidere, mezz’ora sufficiente.

Lavelli 6: Arriva la sua grande chance per fare meglio di Sarr o Spinacce. Non delude, anche se ha fatto meglio in precedenti occasioni.

– dal 59′ Sarr 6: Appena entrato recupera una palla con cattiveria e mette in porta Di Maggio con un passaggio preciso. Buon ingresso.

Quieto 6: Dalla sua parte l’Inter attacca poche volte, ha sempre il tempo giusto per mandare in porta i compagni. Strano per lui non chiudere oggi con un assist.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 7: Dà spazio a chi ne ha avuto meno in questa stagione in Primavera. Gioca Zarate Hidalgo, giocano anche Lavelli dal primo minuto con Miconi e Raimondi. Riceve risposte importanti dalle seconde linee e vince contro una delle big di questo campionato, ossia l’Atalanta. Arriva ai playoff da primo in classifica con 67 punti, chiude con un successo una regular-season ai limiti della perfezione. Ora mancano gli ultimi istanti per alzare il secondo Scudetto in tre anni.