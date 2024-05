VIDEO – Inter-Atalanta Primavera 2-0: highlights e gol della partita

L’Inter Primavera ha vinto anche l’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta con il risultato di 2-0. Ecco il video da Youtube del club nerazzurro sul match.

ALTRA VITTORIA – L’Inter Primavera non lascia briciole e vince anche contro l’Atalanta con il risultato di 2-0. La sfida tra nerazzurri al Konami Youth Development Centre vede prevalere la squadra di Cristian Chivu, che si affida a diverse novità. Tante sorprese dal primo minuto, come Matteo Lavelli in attacco o Riccardo Miconi sulla fascia sinistra al posto di Matteo Cocchi. È proprio Miconi a sbloccare la gara al minuto 18 con un tiro di destro deviato che si insacca alle spalle del non colpevole Andrea Torriani. L’Atalanta prova la reazione e si porta in avanti sfruttando la velocità di Candas Fiogbe e Dominic Vavassori. Entrambi però rimangono a secco, perché il lavoro di Francesco Stante e Christos Alexiou è perfetto. Non fanno passare nemmeno l’aria, solo una volta il portiere Paolo Raimondi deve intervenire. La gara si chiude già al minuto 55, ci pensa ancora Enoch Owusu in un periodo di splendida forma. L’azione parte ancora da Miconi, che serve l’inserimento in area di Thomas Berenbruch. Il centrocampista, invece di calciare, ha voluto fare la parte dell’altruista e passato la palla a porta vuota al compagno.

L’Inter chiude il campionato al primo posto, ora attende i playoff.