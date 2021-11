Inter, domenica agrodolce per il Settore Giovanile: U16 KO ma vincono U17 e U15!

Inter maschile impegnata solo nel Settore Giovanile in questo weekend. Dopo il successo dell’Inter Women in Serie A Femminile (vedi articolo), festeggiano anche le squadre U17 e U15

NIENTE TRIS – L’Inter Under-17 di Tiziano Polenghi batte 2-1 l’Atalanta grazie ai gol di Di Maggio ed Esposito. L’Under-16 nerazzurra di Paolo Annoni perde 2-0 in casa del Vicenza, che invece viene battuto 2-0 dall’Under-15 interista di Nello Russo con le reti di Carbonara e Balduzzi. Due vittorie su tre per le squadre giovanili nerazzurre in questo weekend.