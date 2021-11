Dimarco rinnova! Inzaghi in Inter-Napoli si affiderà a chi è rimasto ad Appiano Gentile

Dimarco è la sorpresa di questo avvio stagionale dell’Inter di Inzaghi. Intanto in vista di Inter-Napoli c’è il serio rischio di dover affrontare la partita con la difesa alternativa. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ragiona già sul piano B

EMERGENZA DIFENSIVA – Gli infortuni rimediati in nazionale restituiscono a Simone Inzaghi tre titolari prima del previsto (vedi articolo). Tre titolari acciaccati che ancora devono conoscere i reali tempi di recupero. Preoccupa soprattutto la situazione in difesa, dove l’unica certezza sembra essere il jolly mancino Federico Dimarco, che è diventato più di una riserva. Non a caso a breve firmerà il rinnovo rinnovo contrattuale con adeguamento dell’ingaggio. In vista di Inter-Napoli, qualora gli infortunati non dessero garanzie, Inzaghi sarebbe costretto ad affidarsi a chi è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta. Come riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, in difesa avanzano le candidature di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, jolly sempre pronti in situazione di emergenza.