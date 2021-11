Pirola lascia il ritiro dell’Italia U21 per infortunio: l’esito degli accertamenti strumentali

Pirola non sarà a disposizione dell’Italia Under-21 nel prossimo impegno in calendario. Il difensore scuola Inter è già rientrato a casa causa infortunio

PIROLA KO – Dopo aver svolto gli accertamenti strumentali, che hanno evidenziato un risentimento al ginocchio destro, Lorenzo Pirola ha lasciato il ritiro dell’Italia Under-21. A comunicarlo è direttamente la FIGC attraverso il proprio sito ufficiale. Il difensore dell’Inter, attualmente in prestito al Monza in Serie B, non sarà a disposizione del CT Paolo Nicolato per l’amichevole contro la Romania (martedì 16 novembre alle ore 17:30, ndr). Tra gli interisti resta a disposizione solo Samuele Mulattieri, che in questa stagione sta ben impressionando in prestito a Crotone, sempre in Serie B.