Gaszczyk (Viktoria Plzen U19): «Inter? Inspiegabili quei 5′! Dimostrato…»

L’Inter Primavera di Chivu ha strapazzato i pari età del Viktoria Plzen nella seconda partita della fase a gironi di Youth League, mettendo a segno tre gol in cinque minuti (vedi articolo). Il centrocampista Pavel Gaszczyk, intervenuto sui canali ufficiali del club ceco, ha definito inspiegabile ciò che è successo

INSPIEGABILE – L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha lasciato il segno in Youth League contro il Viktoria Plzen, conquistando tre punti con tre gol in cinque minuti. Il centrocampista Pavel Gaszczyk spiega cosa non è andato: «Ci eravamo allenati sui calci d’angolo. Avevamo concordato segnali, ad esempio, che avremmo giocato i primi angoli sul primo palo. Purtroppo non è andata così, se avessimo segnato avremmo sicuramente giocato meglio dopo. Sicuramente si poteva giocare più con l’Inter che con il Barcellona. Abbiamo dimostrato che se non abbiamo paura di giocare, siamo in grado di batterli. Ma quei cinque minuti sono stati decisivi, quando abbiamo subito tre gol. Inspiegabilmente, lì abbiamo fallito»