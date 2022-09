Cagni: «Inter in ripresa? Vediamo il campionato. Servono 7-8 partite»

Luigi Cagni, tecnico con un passato anche in Serie A, ha analizzato sulle frequenze di TMW Radio la situazione attuale dell’Inter di Simone Inzaghi.

STRADA INTRAPRESA – Queste le parole del tecnico Luigi Cagni, che ha parlato degli ultimi risultati positivi collezionati dall’Inter di Simone Inzaghi e di una possibile ripresa della squadra: «Dobbiamo vedere cosa succede in campionato. I tecnici vanno giudicati in 7-8 partite, non su una. Mi sembra che la strada sia avviata, quella di verticalizzare e dare più ritmo. Chi fa così vince le partite. Se una squadra ha ritmi bassi neanche in Italia va bene, ancora di più in Europa. È il calcio italiano che deve cambiare».