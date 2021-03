Chivu, secondo successo per la sua Inter Under 18: il report del match

L’Inter Under 18 di Cristian Chivu non si ferma e conquista la sua seconda vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri hanno superato i pari età del Parma con un bel poker. Ecco il report del match

VITTORIA – “Inter in vantaggio dopo cinque minuti con la rete firmata da Fabbian. Prima della fine della prima frazione arrivano anche le reti di Magazzù (su calcio di rigore) e Jurgens, a conferma della supremazia nerazzurra. Nei restanti quarantacinque minuti una rete per parte, siglate da Jurgens (autore di una doppietta) e Vaglica, per il 4-1 finale in favore della squadra allenata da Cristian Chivu. L’Inter, in virtù del successo odierno, si porta a quota 7 punti in classifica dopo tre giornate di campionato”.

Fonte: inter.it