Chivu a Inter-News: «Dimostrato carattere! Reazione dopo la Juventus»

Chivu ha ottenuto la prima vittoria in UEFA Youth League, superando per 0-1 lo Shakhtar Donetsk grazie a un gol di Casadei (vedi articolo). Al termine della partita l’allenatore della Primavera, a domanda di Inter-News.it, parla di cosa gli è piaciuto di più dalla prestazione di Kiev.

REAZIONE VOLUTA – Cristian Chivu, a domanda di Inter-News.it, valuta la vittoria per 0-1 in UEFA Youth League contro lo Shakhtar Donetsk dal punto di vista delle note positive: «Cosa mi soddisfa di più dalla prestazione di oggi? L’atteggiamento, la compattezza e la reazione dopo una sconfitta che non è stata digerita facilmente (0-2 sabato contro la Juventus, ndr). Nonostante abbiamo lasciato a casa dei giocatori quelli che oggi sono scesi in campo hanno dimostrato carattere. A volte bisogna andare in campo e capire l’andamento della partita, quando devi mettere più qualità oppure più “ignoranza” e organizzazione. Le partite ti fanno migliorare dal punto di vista mentale, fisico ma anche tecnico-tattico».

PORTA CHIUSA – Per la prima volta in stagione la Primavera dell’Inter non ha preso gol. Chivu parla delle modifiche rispetto a tre giorni fa: «Cerchiamo di essere sempre propositivi, di trasmettere calcio e riconoscere situazioni. Siamo stati bravi a non commettere errori individuali, poi hanno saputo leggere i momenti di difficoltà, ci siamo compattati e abbiamo difeso più bassi cercando di essere sempre pronti a recuperare palla con la pressione e cercare qualche transizione».

IL GOLEADOR – Chivu dà un giudizio su Cesare Casadei, il cui gol al 31′ ha deciso Shakhtar Donetsk-Inter: «I ragazzi hanno margini di miglioramento enormi. Lui viene da un momento difficile, perché non ha fatto la preparazione per motivi di salute, però stanno crescendo tutti. Lui deve migliorare come tutti gli altri, magari le aspettative per Cesare sono più alte ma deve capire che deve migliorare per giocare».