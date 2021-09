Legrottaglie: «Shakhtar con idee chiare. Handanovic? Colpe non solo sue»

Nicola Legrottaglie, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ritiene lo Shakhtar Donetsk una squadra difficile da affrontare e l’Inter dovrà fare attenzione. Una battuta anche sulle critiche nei confronti di Handanovic

SHAKHTAR DONETSK − Così Legrottaglie sulla partita di stasera: «Scelta plausibile, Federico Dimarco da cambio a Ivan Perisic. Tante partite in breve tempo, prevedono il turnover. Shakhtar Donetsk partita difficile, la squadra di Roberto De Zerbi ha le idee chiare e l’Inter dovrà avere l’atteggiamento giusto. Non può perdere altri punti, l’avversario ti obbligherà a fare una gara con varie strategie durante il corso della partita».

HANDANOVIC − Legrottaglie ha parlato anche del portiere nerazzurro: «Non sempre dare responsabilità ad una sola persona ma il portiere vive in base anche alla sicurezza che da il reparto. Bisogna lavorare non solo su Samir Handanovic ma sulla gestione dell’intero reparto e di come viene gestita una situazione di pericolo. Un portiere però come può togliere 10 punti li può anche dare, bilanci solo alla fine».