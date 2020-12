Vecino un nuovo acquisto? Forse, ma occhio a due fattori di rischio

Matias Vecino

Vecino può essere una nuova risorsa per l’Inter nella seconda parte di stagione. Ci sono però un paio di fattori da considerare sul suo rientro.

RITORNO – Vecino è tornato ad allenarsi con l’Inter e questo apre le discussioni sul suo futuro e su quanto possa essere utile alla causa nerazzurra. Specialmente in un periodo in cui non ci sono molti soldini qualunque giocatore torni realmente arruolabile è visto come risorsa imprescindibile. Specialmente a centrocampo. Per il numero otto però ci sono due fattori da considerare.

QUESTIONE FISICA – Il primo, banalmente, è la condizione fisica. Vecino, come detto, è guarito dai suoi problemi e ora si sta allenando. Ma viene da uno stop agonistico lungo, lunghissimo. Talmente lungo da richiedere un prevedibile periodo di rodaggio. Con allenamenti, ma anche con minuti di campo. L’Inter ha bisogno di cambi e alternative, ma che siano giocatori pronti. L’uruguaiano saprà tornare in condizione in tempi brevi? Senza avere ulteriori problemi?

QUESTIONE CARATTERIALE – Il secondo è il suo rapporto con Conte. E non è banale. L’uruguaiano ha già vissuto un periodo di crisi col tecnico, in cui è finito in fondo alla panchina. I motivi non è dato saperli, ma la componente caratteriale va considerata. Perché Vecino come detto va recuperato fisicamente, ma a quel punto serve sia una risorsa stabilmente. Colpi di testa non sono ammessi. Lui e Conte sono pronti a convivere?