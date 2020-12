Inter-Crotone, Vidal in vantaggio su Sensi: la probabile dell’Inter

Condividi questo articolo

Lukaku Vidal allenamento Inter

Inter-Crotone, Conte quasi tutti i giocatori infortunati e dunque avrà quasi tutta la rosa a disposizione per scegliere l’undici migliore che scenderà in campo domenica alle 12:30 in vista della prima partita dell’anno, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2020-2021. Vidal al momento in vantaggio su Stefano Sensi.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Crotone, Conte recupera praticamente tutti i giocatori infortunati in vista della prima partita del nuovo anno, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Con Matìas Vecino verso il recupero e Andrea Pinamonti praticamente sul mercato, anche Alexis Sanchez sarà arruolabile per la sfida di domenica alle 12:30. In campo tutti i titolarissimi per Antonio Conte, con il classico dubbio delle ultime partite: chi tra Arturo Vidal e Stefano Sensi a completare il centrocampo? Al momento il cileno dovrebbe essere in vantaggio per una maglia da titolare. Il tecnico confida molto nelle potenzialità e soprattutto nell’esperienza dell’ex Barcellona e Bayern Monaco, che ad oggi non ha particolarmente entusiasmato con delle prestazioni sicuramente discontinue. Il tecnico lo ha fortemente voluto e chiederà il massimo impegno in vista della volata scudetto.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez.