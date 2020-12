Inter, si rivede in campo anche Vecino. Nuova risorsa per Conte?

Matias Vecino è tornato ad allenarsi sul campo, dopo mesi molto complicati dal punto di vista fisico. Secondo diversi media, Antonio Conte avrebbe bloccato la cessione dell’ex Fiorentina per sfruttarlo come risorsa nella seconda parte di stagione

CHI NON MUORE – L’ultima volta che Matias Vecino è sceso in campo con la maglia dell’Inter, i nerazzurri non avevano ancora cominciato la cavalcata in Europa League, Antonio Conte stava disperatamente cercando di inserire Christian Eriksen nel suo scacchiere, e Radja Nainggolan non era ancora tornato alla base nerazzurra. L’uruguaiano ha giocato venti minuti nel 2-2 in casa del Verona. Poi, più nulla. Se n’è parlato poco in questi mesi, in virtù dei problemi cronici al ginocchio, ma il futuro di Matias Vecino sembra essere ancora tinto di nerazzurro. Antonio Conte ne avrebbe infatti bloccato la cessione, confidando nelle capacità di recupero dell’ex Empoli e Fiorentina. Sarà lui la sorpresa della seconda parte di stagione?