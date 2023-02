La Serie A si prepara al ritorno dei bomber: Lukaku pronto a partire dal 1′

Fa notizia il fatto che quest’anno in Serie A siano mancati quattro bomber che hanno abituato i tifosi a esultare ai loro gol.

BOMBER – Una Serie A che mai come quest’anno è stata orfana dei suoi bomber. Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic, Ciro Immobile e Zlatan Ibrahimovic. Attaccanti che hanno abituato i tifosi alla doppia cifra in Campionato. Ora a febbraio, nessuno di loro è arrivato a 10 reti. Comincia adesso la loro stagione, per dare una mano alle proprie squadre e regalare gioie ai propri tifosi.

ALLENATORI – Simone Inzaghi ha bisogno del suo bomber. Lukaku segnò nella prima giornata contro il Lecce, da lì 306 minuti sparsi. Tra questi, venti nel Derby di settimana scorsa, dove il gol lo aveva anche trovato. Stefano Pioli ha bisogno più che mai del suo uomo spogliatoio, Max Allegri invece con Milik rotto si gode un Dusan Vlahovic ritrovato. Maurizio Sarri se vuole sognare un posto in Champions ha bisogno del suo Capitano e del suo bomber.