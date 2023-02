Ferrero: «Penalizzazioni Sampdoria? Non succederà. Ora asfaltate l’Inter!»

Massimo Ferrero commenta la possibile penalizzazione a cui potrebbe andare incontro la Sampdoria, poi un breve commento sulla partita con l’Inter. Di seguito le parole del presidente blucerchiato riportate da Sportmediaset.

PENALIZZAZIONI – Massimo Ferrero chiarisce la situazioni legate a una possibile penalizzazione per la Sampdoria: «Gli stipendi verranno pagati, ma abbassiamo i toni. Nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato, nessuno farà niente perché la Sampdoria pagherà gli stipendi. Il massimo che può succedere sarà un ritardo nel pagamento, ma questo non avverrà, perché quando sono stato presidente e c’era il lockdown ho pagato tutto. Le istituzioni del calcio non dicono niente perché hanno tutto l’interesse che la Sampdoria si salvi, è un patrimonio dell’Unesco, è una società storica e importante. La Samp ha una tifoseria storica».

CONTRO L’INTER – Ferrero poi invita la squadra blucerchiata a fare bene lunedì contro l’Inter, convinto: «Io mi rivolgo alla squadra e all’allenatore Stankovic: andate in campo lunedì contro l’Inter e asfaltateli. Perché come ho sempre detto da presidente, il calcio è 11 contro 11, chi mangia più erba vince».

Fonte: Sportmediaset