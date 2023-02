Gosens: «Con Milito avrei fatto una bella coppia. Paragonato a Brehme ma…»

Gosens, dopo aver raccontato un po’ della sua vita (vedi intervista), parla dei propri idoli e delle leggende con le quali avrebbe voluto giocare nell’Inter: da Milito a Eto’o, da Klismann a Brehme. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro nell’episodio “Orme”, pubblicato dal club nerazzurro sulla piattaforma Recast.

LEGGENDE – Robin Gosens immagina come sarebbe potuto essere giocare insieme ad alcuni grandi dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista condivise dal club nerazzurro su Recast: «Quale leggenda avrei voluto come compagno di stanza? Jurgen Klimsmann perché è un connazionale ma anche perché quando era qui all’Inter era un idolo dei tedeschi. Dividere una stanza con lui sarebbe molto interessante. La leggenda che avrei voluto come compagno di reparto? O Samuel Eto’o oDiego Milito. Erano due giocatori impressionanti. Ci sono stati tantissimi dell’Inter che hanno fatto la differenza, però Milito mi ha sempre impressionato per la sua presenza nell’area avversaria. Io sono un esterno tutta fascia e metto tanti cross in area. Secondo me con lui avrei formato una bella coppia. Chi avrei voluto sfidare in allenamento? Dico Andreas Brehme (vedi intervista esclusiva). In tanti mi dicono che siamo paragonabili, ma io non ne sono così sicuro. Lui ha interpretato il suo ruolo alla grande e secondo me è un giocatore diverso da me. Però mi sarebbe piaciuto sfidarlo per vedere le nostre differenze e imparare dal suo gioco». Così Gosens conclude il suo racconto nell’episodio “Orme” dell’Inter.