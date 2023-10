Sanchez, ora tocca a te: dal Salisburgo le scuse sono finite

In casa Inter è arrivato il momento di Alexis Sanchez. Il cileno dalla sfida di Champions League con la Real Sociedad deve far lievitare il suo rendimento, dimostrandosi un’opzione credibile per Inzaghi.

IMPATTO CERCASI – Il ritorno di Sanchez all’Inter è stata una delle sorprese di questa estate di calciomercato. Principalmente per i motivi del suo addio appena un anno prima. Le strade del mercato, soprattutto in tempi di autofinanziamento, però sono infinite. E così Inzaghi oggi allena di nuovo il cileno. Il nuovo numero settanta però non è ancora riuscito a impattare nel mondo Inter. E dalla sfida col Salisburgo sarebbe meglio che le cose cambiassero.

ROTAZIONI NECESSARIE – L’Inter vive un calendario fittissimo di impegni. Con un sollievo relativo anche nelle soste per le nazionali, quando ben pochi elementi restano ad Appiano. Per questo Inzaghi ha bisogno di tutti i suoi uomini. Per gestire le forze, sia nelle scelte dei titolari che poi coi cambi. C’è un reparto però in chiara sofferenza rispetto agli altri: l’attacco.

QUATTRO PUNTE – Le quattro punte a disposizione di Inzaghi da subito hanno dato l’impressione di aver necessità di un puntello. Individuato a fine mercato in un centrocampista trasferibile in un ruolo più offensivo. Limitandoci però alla gestione delle quattro punte, il tecnico nelle prime uscite aveva Arnautovic come terzo. Non a caso presentato anche come titolare con la Real Sociedad. Poi però l’austriaco si è rotto. E le scelte si sono ancora ridotte. Chiedendo così un passo in avanti all’unica punta rimasta oltre ai titolari, Alexis Sanchez.

SERVE UNA SVOLTA – Il cileno fino ad ora ha messo insieme sei presenze per centocinquantanove minuti di campo. Poco meno di mezz’ora di gioco di media a gara. Il suo esordio risale a Real Sociedad-Inter del venti settembre. Da titolare ha giocato con la Salernitana, rimanendo in campo cinquantacinque minuti. Nessun gol, nessun assist. Una presenza ancora poco impattante, con l’evidente necessità di trovare condizione. Arrivati però alle porte di novembre le scuse sono finite. L’Inter ha bisogno di Sanchez. Ha bisogno che sia un’alternativa credibile, come doveva essere nei piani di tutti quando è tornato a parametro zero. Da Inter-Salisburgo, ci si aspetta che Inzaghi possa puntare su di lui per non schierare sempre Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’ex niño maravilla riuscirà a cambiare marcia? O il suo livello costringerà il tecnico ad altre soluzioni?