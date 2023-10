Sanchez in Salernitana-Inter è un centrocampista aggiunto

Salernitana-Inter ha visto il ritorno da titolare di Alexis Sanchez. Il cileno ha giocato più da centrocampista che da punta, occupandosi di raccordare il gioco.

RITORNO DA TITOLARE – In Salernitana-Inter Alexis Sanchez è tornato a giocare titolare in maglia nerazzurra, dopo un anno e mezzo circa dall’ultima volta. Il cileno dopo l’infortunio di Arnautovic rappresenta l’unica opzione per Inzaghi per ruotare i suoi attaccanti. E lo ha sfruttato per dare il riposo necessario a Lautaro Martinez per ricaricare le batterie. Che forse non a caso da subentrato ha deflagrato la difesa dei campani. Ma come ha giocato il cileno?

RACCORDO TRA CENTROCAMPO E ATTACCO – Sanchez è partito titolare in coppia con Thuram. E ha giocato seguendo il suo istinto. Svariando molto, occupandosi di cucire il gioco. Guardiamo la sua heatmap presa da Whoscored:

Il cileno ha agito quasi più da trequartista che da punta. Concentrandosi sulla zona destra del campo, dove cercava combinazioni con Barella e soprattutto Dumfries, incaricato di attaccare lo spazio quasi da punta aggiunta. I suoi tocchi sono in totale 47 in 55 minuti, con 28 passaggi realizzati all’89%.15 i passaggi in avanti, a conferma del suo ruolo particolarmente arretrato rispetto ai compagni. 2 cross, 2 lanci lunghi tutti riusciti e 2 passaggi chiave con 2 occasioni da gol create. 3 i dribbling e 2 i falli subiti. Un lavoro di raccordo che però gli ha tolto quasi del tutto la presenza in area avversaria. Con anche un clamoroso errore al tiro nel primo tempo. E si è accompagnato a ben 6 palloni persi, il massimo della squadra. Un ritorno con qualche ombra di troppo.