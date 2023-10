Graziani: «Lautaro Martinez, se al Manchester City togli Haaland…»

Graziani non ha dubbi su Lautaro Martinez, ieri decisivo in Salernitana-Inter. Importanza paragonabile a quella di Haaland al Manchester City

STOCCATORE − Francesco Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, si esprime sul capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez è lo stoccatore per eccellenza, fa aumentare le probabilità del gol del 50%. Nella logica del turnover ci sta far girare i giocatori. Inter in difficoltà senza? Vale lo stesso per tutte le grandi squadre a cui togli il giocatore più forte. Anche il Manchester City andrebbe in difficoltà se non giocasse Haaland. Lautaro non può giocare tutte le partite, fa bene Inzaghi a centellinarlo, mi è piaciuto per l’atteggiamento avuto quando è entrato. Subito in palla e in partita. I numeri dell’Inter sono giustamente numeri da primi in classifica, col Sassuolo piccolo incidente di percorso. L’Inter è prima con merito non solo perché segna tanti gol, ma anche perché sta giocando un buon calcio».