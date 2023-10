Thuram elastico: in Salernitana-Inter prepara il terreno per il poker

Marcus Thuram in Salernitana-Inter (0-4) guida l’attacco nerazzurro dal 1′. Lavorando ai fianchi gli avversari in attesa dell’ingresso deflagrante di Lautaro Martinez.

MIGLIORE FINORA – Marcus Thuram non trova il gol in Salernitana-Inter, sebbene ci vada vicino nei primi dieci minuti di gara. Ma entra lo stesso nel tabellino ufficiale, aiutando i nerazzurri ad aprire il salato conto finale. È infatti lui, fuggendo via sulla sinistra, a servire l’assist al centro per il vantaggio di Lautaro Martinez al 62′. Un’azione che sta diventando frequente in questa stagione, a dimostrazione di come i due stiano lavorando per migliorare l’intesa (come confermato dallo stesso capitano). Per Thuram si tratta del quarto assist stagionale, il più alto di tutta la Serie A finora. Ed è solo la ciliegina sulla torta di un’altra prova davvero convincente del numero 9.

RACCORDO OFFENSIVO – Nell’inedita coppia con Alexis Sanchez, in Salernitana-Inter Thuram agisce comunque piuttosto distante dalla porta di Guillermo Ochoa. E lo si può vedere chiaramente dalla mappa dei suoi tocchi, presa da WhoScored:

Secondo il report ufficiale della Lega Serie A, Thuram tocca 42 palloni in tutto. E metà di questi arrivano a ridosso della linea di centrocampo, con leggera prevalenza della zona sinistra. Ne sbaglia tuttavia molti: appena 65% di precisione sui passaggi, il dato più basso tra tutti i giocatori in campo. Eppure il suo contributo non emerge da questi valori, bensì dall’approccio. Thuram si muove su tutto il fronte dalla metà campo in su per allargare le maglie avversarie (è il terzo nerazzurro per km percorsi, con 10,151). Contribuendo così a creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Che nell’ultima mezz’ora di gioco sfrutta benissimo Lautaro Martinez, arrivando a concludere (e segnare) ben tre volte. La quarta, nel suo poker, arriva su calcio di rigore, che si guadagna lo stesso Thuram. Confermando di essere un vero gamechanger per le sorti nerazzurre, con doti che nessun altro attaccante in rosa ha.