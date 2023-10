VIDEO – Salernitana-Inter 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Inter, anticipo della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



ONE MAN SHOW – Salernitana-Inter 0-4 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. L’Inter attende l’ingresso del suo capitano per dilagare e ritrovare la vittoria. Dopo diciassette minuti contatto fra Marcus Thuram e Norbert Gyombér in area, il sempre contestabile arbitro Rosario Abisso fa proseguire. La Salernitana cresce col passare dei minuti, sfiora il vantaggio con un sinistro di Grigoris Kastanos di poco a lato e una chance per Jovane Cabral liberatosi in maniera discutibile di Benjamin Pavard. Al 55′ entra Lautaro Martinez per lo spento Alexis Sanchez e ci mette sette minuti per sbloccarla, su splendido assist di Marcus Thuram scavalcando con un tocco sotto Guillermo Ochoa. La Salernitana si illude di averla pareggiata al 66′ con Mateusz Legowski, inserimento centrale su assist di Agustin Martegani, ma è mezzo metro in fuorigioco. L’assistente non se ne accorge, il VAR non può non annullarlo. Così a segnare è sempre Lautaro Martinez, al 77′ su assist di Nicolò Barella da un errore in uscita della difesa di casa. Thuram si procura – finalmente – un rigore, affossato da Matteo Lovato: va ancora Lautaro Martinez, battuta centrale e 0-3 all’85’. Si porterebbe già così il pallone a casa, ma all’89’ fa addirittura poker girando un cross di Carlos Augusto. Inter che si conferma in vetta a pari punti col Milan.

Video con gli highlights di Salernitana-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.