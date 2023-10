Klaassen buona la prima, ma soffre il passo: Inter lenta nel primo tempo

Klaassen fa il suo esordio assoluto in Serie A con l’Inter in trasferta contro la Salernitana. Simone Inzaghi è costretto a schierare lui per far rifiatare Henrikh Mkhitaryan, considerando anche l’assenza dell’infortunato Davide Frattesi. Bene la prima partita, anche se soffre un po’ il passo della squadra.

DI MEGLIO – Bene ma non benissimo la prima partita da titolare di Davy Klaassen con l’Inter in Serie A. In casa della Salernitana l’inizio non è esaltante, ma l’esperto centrocampista olandese si fa vedere, cerca di dare una mano e la qualità nei suoi piedi è evidente. Sin dai primi minuti l’Inter macina gioco e possesso, a un certo punto al 71%, ma il pallone gira lento, Barella non vibra e Klaassen soffre il passo. L’ex capitano dell’Ajax gioca dall’inizio per la prima volta, ma manca ancora il ritmo. L’ingresso di Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani cambiano faccia al centrocampo dell’Inter e da quel momento, non a caso, i nerazzurri trovano quattro gol in ventisette minuti.