Inzaghi con la Salernitana torna a dare fiducia ad Asllani

Per trovare il risultato contro la Salernitana Inzaghi si è affidato anche ad Asllani. Un segnale di fiducia verso il giovane, che ha saputo interpretare un momento non semplice.

INGRESSO NON BANALE – Salernitana-Inter non è stata una gara semplice per i nerazzurri. Il risultato infatti inganna, perché è diventato largo solo negli ultimi minuti. Con gli uomini di Inzaghi che hanno faticato a uscire dalla morsa del pressing avversario, studiato ad hoc per l’occasione. Il tecnico per cercare una svolta si è affidato anche ai cambi. E tra questi c’è stato anche quello che ha fatto entrare Asllani. L’albanese è entrato in campo al minuto cinquantaquattro, rilevando Calhanoglu. Un fatto che non va sottovalutato, per due motivi.

CAMBIO DI PESO – Il primo è che Inzaghi con la partita ancora sullo 0-0 e con gli avversari decisamente in palla ha deciso di togliere il suo regista di riferimento. Rinunciare a Calhanoglu non è un fatto banale in casa Inter.Sia per peso tecnico che per status. L’allenatore però ha preso questa decisione, affidandosi così al suo regista di riserva. Asllani, appunto. E qui sta il secondo motivo.

SEGNALE DI FIDUCIA – Asllani dopo la timida prestazione da titolare contro la Real Sociedad non aveva più visto il campo. Panchina e basta contro Empoli e Sassuolo. Uno stop che sembrava quasi punitivo. Inzaghi però con la Salernitana gli ha dato un’occasione. Senza tentennare. Mandandolo in campo con praticamente un tempo intero da giocare. Al posto di uno dei suoi giocatori di riferimento. Con la partita ancora da indirizzare. Un segnale di fiducia. Che stavolta il giovane ha saputo sfruttare.