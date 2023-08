Dopo Marsiglia all’Inter si vedrà un Alexis Sanchez diverso?

Alexis Sanchez è pronto a tornare all’Inter. Un fatto curioso se si pensa a come ci si era lasciati solo un anno fa. Sorge spontanea dunque una domanda: cosa è cambiato nella testa del cileno?

RITORNO DOPO UN ANNO – Con l’ormai imminente addio, o forse arrivederci, di Joaquin Corre, si spalancano le porte per il ritorno all’Inter di Alexis Sanchez. Un affare caldeggiato da tutti, società e giocatore. Una situazione onestamente inattesa dopo l’addio di appena un anno fa. Quando il cileno è stato addirittura pagato per andarsene dopo mesi di polemiche e incomprensioni. Ed è proprio questo il punto: un anno dopo avrà cambiato punto di vista?

STAGIONE DA TITOLARE – Nella sua ultima stagione in nerazzurro Sanchez aveva trovato 1346 minuti, con appena 10 presenze da titolare sulle 39 giocate. Un ruolo che gli stava stretto. Cosa che non ha mai nascosto. Sia tramite espressioni social che nelle interviste. Il cileno si sentiva ancora un campione, un giocatore in grado di decidere partite e forse anche campionati. Una considerazione di sé stesso che, unita a uno stipendio decisamente sovradimensionato, ha reso inevitabile l’addio. Un po’ come successo a Dzeko questa estate. Che ha portato Alexis a firmare per l’Olympique Marsiglia. Una squadra che lo ha messo al centro del suo attacco, da titolare indiscusso e indiscutibile. Le presenze risultano simili, 44, ma il minutaggio è più che doppio: 3447, giocando praticamente sempre da titolare. Un cambiamento totale. Cioè quello che voleva. E quindi come si spiega il ritorno?

CAMBIAMENTO NECESSARIO – Sanchez di ritorno a Milano non può avere il ruolo che ha avuto al Marsiglia. Senza discussioni. Dunque, cosa è cambiato nel cileno? Dopo un anno da titolare, ma con ambizioni limitate, ha capito che preferisce un ruolo minore ma puntando a vincere qualcosa? Saprà dare qualità ed esperienza anche in pochi minuti, senza lamentarsi? Il passaggio, per nulla banale, è fondamentale per il suo rapporto con Inzaghi. Che appena un anno fa sembrava irrimediabilmente guasto. Ma in un anno evidentemente cambiano molte cose.