Tacchinardi: «Marotta ha motivi per ripeterlo! Inter più forte ma…»

Tacchinardi considera l’Inter favorita per lo Scudetto ma avvisa. L’ex centrocampista della Juventus e oggi allenatore senza panchina, in collegamento con “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, sottolinea il potenziale bianconero in chiave tricolore

RIPRESA BIANCONERA – Il terzo posto in classifica della sua ex squadra esalta Alessio Tacchinardi: «L’1-0 in casa del Milan dice che la Juventus c’è. Poi i campionati si possono vincere o perdere ma la Juventus ha la rosa per farcela. Come insegna questa maglia, si deve sempre guardare avanti per dare il massimo. Per me l’Inter è ancora la squadra piu forte oggi ma conteranno molto gli scontri diretti. Il Milan ne ha persi due importanti. Il Derby di Milano e in casa contro la Juventus. E ora andrà a Napoli. La Juventus deve puntare in alto con la rosa che ha. E ha dato un bel segnale a se stessa. Stefano Pioli e Beppe Marotta lo ripetono ma c’è un motivo. Inter, Milan e Napoli ora devono preparare subito un’altra partita di Champions League, invece la Juventus ha il tempo per preparare benissimo le partite. Non giocare le coppe è un valore aggiunto. La Juventus è inferiore alle milanesi solo in mezzo al campo ora, ma solo perché è corta dopo i problemi di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. In rosa l’Inter ha qualcosa in più, anche se rispetto agli anni precedenti in avanti si è un po’ indebolita». Questo il parere di Tacchinardi sulla lotta Scudetto in Serie A, che vede le tre squadre citate in due punti con il Milan tra Inter e Juventus.