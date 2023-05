Roma, l’Olimpico si farà sentire: Inter dimostra di essere grande!

L’Inter se la vedrà, domani alle ore 18:00, con la Roma di José Mourinho che avrà la forte spinta del proprio pubblico (vedi articolo). La squadra di Simone Inzaghi può e deve dimostrare ancora una volta di essere grande!

STADIO OLIMPICO − Siamo ormai giunti agli sgoccioli di questo campionato e di questa stagione. Eppure l’Inter si gioca ancora il tutto per tutto. Così come la Roma di José Mourinho. Giocare da avversari contro lo Special One ha sempre un sapore dolce amaro, ma all’Olimpico non sarà solamente un bug match. Ne varrà la qualificazione in Champions League per il prossimo anno. E del proprio orgoglio. Perché Inter, Roma e non solo sono in fin dei conti tutte lì. I nerazzurri hanno però già fallito la chance del primo scontro diretto stagionale, quindi è a maggior ragione ora di riscattarsi. Nonostante uno Stadio Olimpico che sarà ancora una volta sold-out e che rappresenterà difatti il 12esimo uomo.

Inter, con la Roma non è solo un big match: all’Olimpico per dimostrate di essere grande!

GRANDE − L‘Inter ha, in questo periodo di grinta, mentalità vincente e partite da gol e risultati utili, ancora una possibilità per ottenere punti preziosi. E per dimostrare di essere grande. Ne va di una qualificazione in Champions League, nonostante José Mourinho e nonostante il periodo complicato per i tanti impegni ravvicinati. L’occasione è perciò tutta nelle mani della squadra di Simone Inzaghi. Una squadra che ha fatto dannare in tante occasioni nel corso di questa stagione ma che, quando ha voluto, ha dimostrato anche di essere una spanna sopra ai suoi avversari (vedi articolo). E allora, all’Olimpico contro la Roma, tutti insieme e compatti per dimostrare il proprio valore.