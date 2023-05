Roma-Inter, la fisicità di Lukaku può essere l’arma in più di Inzaghi

Romelu Lukaku, molto probabilmente, scenderà in campo dal primo minuto nel match tra Roma e Inter (vedi articolo). Il belga è in grande forma e il suo strapotere fisico potrebbe rivelarsi l’arma vincente di Inzaghi, viste anche le tante defezioni in difesa dei giallorossi.

OTTIMA FORMA − Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da infortuni e una forma che stentava ad arrivare, Romelu Lukaku sembra essere tornato quello dei giorni migliori. Nelle ultime partite infatti il suo apporto alla causa dell’Inter è stato sempre più decisivo. Gol qualificazione in Champions League contro il Porto, rete della speranza in Coppa Italia con la Juventus e doppietta contro l’Empoli in Serie A. Inoltre il belga è stato decisivo anche nella gara vinta a San Siro per 3-1 con la Lazio, nella quale ha fornito due assist. Tutto questo è sintomo di una forma che sta finalmente arrivando al top e di una fiducia nei propri mezzi ritrovata.

ARMA DEISIVA − Nel match dell’Olimpico contro la Roma, Inzaghi potrà quindi contare su un Lukaku quasi in versione scudetto 2020/2021. La sua grande velocità sul lungo unita allo strapotere fisico di cui è dotato, possono rivelarsi armi decisive ai fini del risultato. La retroguardia giallorossa si è dimostrata molto solida in questa stagione, ma non è stata esente da errori. In molte partite infatti ha pagato spesso delle amnesie e delle distrazioni che non gli hanno permesso di raggiungere il risultato sperato. Il Lukaku dell’ultimo periodo potrebbe quindi approfittare di questi problemi per colpire la porta difesa da Rui Patricio. Le difficoltà dei giallorossi potrebbero inoltre essere amplificate da alcune pesanti assenze tra i difensori di Mourinho. Schierare il belga sabato potrebbe quindi rappresentare un vantaggio non da poco per i nerazzurri. I quali con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sul quarto posto.