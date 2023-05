Roma-Inter: dopo Verona, Inzaghi vara l’attacco pre-coppe?

Domani si gioca Roma-Inter (ore 18.00), con diversi dubbi di formazione per Inzaghi. Mercoledì si disputerà l’andata dell’euroderby di Champions League con il Milan, e il tecnico vuole dosare le forze. Soprattutto in attacco.

COPPIE FISSE – Uno dei tanti dubbi che affliggono Simone Inzaghi in vista di Roma-Inter riguarda sicuramente la coppia d’attacco. Ma non tanto in termini di singoli, quanto di quale coppia schierare sabato (alle 18) dal 1′. Dubbio che non riguarda certo la forma: Lautaro Martinez viene da 5 gol nelle ultime tre gare (e si avvicina a quota 100), Romelu Lukaku e Edin Dzeko si spartiscono una doppietta a testa. L’attacco dell’Inter si è improvvisamente risvegliato dopo settimane di difficoltà. Tuttavia Inzaghi ha mostrato un trend prima degli impegni extra-campionato: lo replicherà anche contro la Roma?

INDICAZIONI CHIARE – Salernitana-Inter, Inter-Monza ed Empoli-Inter. Queste le ultime gare nerazzurre prima della doppia sfida col Benfica, ai quarti di Champions League, e della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. E in questi tre impegni la coppia d’attacco titolare è sempre stata la stessa: Lukaku affiancato da Correa. E un indizio su tutti fa supporre che lo schema si replichi anche in Roma-Inter. Mercoledì, nel set tennistico di Verona, Lukaku e Correa non sono scesi in campo. Lasciando il proscenio a Lautaro Martinez e Edin Dzeko, autori di una doppietta a testa. Col senno di poi, probabile pretattica in vista di Roma, e possibile indizio su quale sarà la coppia d’attacco che partirà dal 1′ mercoledì prossimo, nell’andata delle semifinali di Champions League contro il Milan.