Inzaghi e l’autorevole parere di Cassano: solo una risposta da dare!

Inzaghi ha vinto uno scudetto, il ventesimo della storia dell’Inter e il primo in carriera, ma per qualcuno (Cassano) sono più i demeriti che i meriti. Pensavamo che dopo una stagione quasi perfetta queste idiozie fossero terminate e invece ci ritroviamo ancora a doverle ascoltare e commentare

IDIOZIE – Simone Inzaghi ha appena vinto uno scudetto storico, il ventesimo della storia dell’Inter e il primo in carriera, al culmine di una stagione praticamente quasi perfetta, costellata da numeri e record nonché un gioco davvero spettacolare. Eppure non basta a placare le idiozie di Antonio Cassano, delle quali non ne sentivamo la mancanza, a dirla tutta. Secondo l’ex calciatore, tra le altre, di Roma e Inter vanno più dati demeriti che meriti al tecnico di Piacenza. Il motivo? Ovviamente ciò che ha perseguitato finora Inzaghi ma che viene completamente cancellato dall’ottimo lavoro portato avanti.

Inzaghi e la ‘bocciatura’ di Cassano: una narrazione che ha perseguitato l’allenatore nerazzurro, ma che adesso non ha più senso

Inzaghi non ha dato peso a tante feroci critiche, anche ben più autorevoli di quelle di Cassano e figuriamoci se lo farà adesso, con tanto di scudetto e stella sul petto. Ovviamente non lo farà, e ci mancherebbe. Ma la narrazione che finora lo ha perseguitato, ovvero quella di un allenatore bravo ma che ha fallito due scudetti, non ha più ragione di esistere. Innanzitutto potrebbe reggere al massimo in riferimento alla stagione 2021/22, quando a trionfare fu il Milan dopo una lotta punto a punto.

Se poi si vuole parlare di scudetto fallito anche in riferimento alla scorsa stagione, non ci resta che alzare le mani. Proprio come l’Inter di quest’anno, il Napoli di Luciano Spalletti ha stra-dominato la scorsa Serie A. E se ancora si vuol credere che lo ha fatto più per demeriti degli altri che per meriti personali, è anche inutile parlare dell’aspetto sportivo. Inzaghi è un allenatore giovane, bravo, vincente e scudettato. Non c’è altro da dire.