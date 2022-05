Perisic, ora l’Inter ha fretta di conoscere la sua decisione: i piani per il futuro

Perisic probabilmente ha già preso la sua decisione ma ancora non l’ha comunicata all’Inter, che aspetta. E inizia ad avere una certa fretta. Non solo per capire cosa ne sarà del futuro dell’esterno croato, ma soprattutto per fare chiarezza sui propri piani in sede di mercato

RISPOSTA VINCOLANTE – In giornata è attesa la risposta di Ivan Perisic all’ultima proposta nerazzurra. E per quanto in casa Inter ci sia ottimismo sul sì dell’esterno sinistro croato, è giusto tenere in considerazione anche l’ipotesi fumata nera. Con la Juventus (vedi focus) che resta sullo sfondo ma non solo. Lo sforzo economico fatto dalla società va in due direzioni. La prima consiste nel confermare il binario sinistro costruito a gennaio con l’arrivo anticipato di Robin Gosens (vedi focus). E se Perisic decide di dire addio all’Inter, quest’ultima dovrà rivedere i suoi piani sulla corsia laterale mancina. La seconda, invece, riguarda proprio il monte ingaggi. La conferma di Perisic toglierebbe spazio a un altro grande investimento a parametro zero, ovviamente in un altro ruolo. Non è detto che sia Henrikh Mkhitaryan (vedi focus), che potrebbe arrivare a prescindere in caso di altre uscite (dopo l’addio ufficiale di Matias Vecino, resta da piazzare il rientrante Stefano Sensi, ndr). Di certo, in caso di addio del classe ’89 croato, l’Inter è pronta ad accelerare la chiusura per il coetaneo armeno, bruciando la contro-proposta della Roma (vedi video). Ecco il motivo della fretta dell’Inter, ora. Dentro o fuori? A Perisic l’ultima parola.