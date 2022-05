VIDEO – Mkhitaryan deve dare una risposta all’Inter… e alla Roma: è ancora un big?

Mkhitaryan diviso tra Roma e Milano. O meglio, tra la proposta dell’Inter e quella della Roma. L’ipotesi del rinnovo last minute non è da escludere, sebbene la decisione in casa giallorossa dipenda soprattutto dalla valutazione sullo status del centrocampista armeno in rosa. Di seguito l’intervento del collega Angelo Mangiante, inviato a Roma per Sky Sport

BIG CONTESO – Il futuro di Henrikh Mkhitaryan è in bilico. Il centrocampista armeno si trova al bivio tra l’offerta dell’Inter (vedi video) e la possibile permanenza nella Capitale. La Roma non ha ancora deciso se pareggiare o addirittura rilanciare rispetto alla proposta nerazzurra ma a breve farà chiarezza. L’impressione è che non passerà troppo tempo prima della decisione di tutte le parti coinvolte. Sarà ancora Mkhitaryan-Roma oppure è tempo di Mkhitaryan-Inter?

