Lukaku, tante voci. Ma il suo ritorno è davvero possibile?

L’Inter prepara la prossima stagione e pensa al mercato. Le voci uscite ieri ma ormai in circolo da molti mesi sono quelle di un ritorno nella Milano nerazzurra di Romelu Lukaku. Ma è davvero possibile?

FATTI – L’Inter si fonda, sotto il mantra di Zhang, sull’autosostenibilità. Vendere e acquistare chiudendo in attivo il bilancio. Prima c’è da sfoltire la rosa dunque e poi da piazzare i colpi giusti e mirati. Il ritorno di Romelu Lukaku dunque è possibile? Dipende. Da cosa? Dalle condizioni. Partiamo dicendo che il Chelsea ha sborsato una bella somma, certo non l’ha versata tutta, ma comunque l’accordo è di 115 milioni di euro. Secondo fatto: lo stipendio del belga, insostenibile per le casse dell’Inter. Ma qui entra il gioco Lukaku. Il belga sarebbe disposto a ridursi di molto l’ingaggio e pareggiarlo con i top della rosa dell’Inter. Ma per rivederlo a Milano serve l’accordo con il Chelsea che di certo non lo lascerà andare con un prestito gratuito (sarebbe follia). Quale compromesso si può trovare? Ormai tutti i pagamenti vengono effettuati in più tranche, non in un colpo unico. Dunque, arrivare a una ci fra concordata con pagamenti dilazionati nel tempo, sarebbe un’opzione. Ma tutto è in divenire, vedremo.