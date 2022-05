Gosens dimenticato come investimento ma soprattutto potenziale in casa Inter

Gosens difficilmente verrà ricordato come protagonista in questa prima mezza stagione interista. L’esterno sinistro tedesco, però, sa già di poter imporsi nel suo ruolo a prescindere da quello che succederà in sede di mercato… e di rinnovi. La strategia nerazzurra è chiara

FUTURO CERTO – La “distrazione” generata dal futuro di Ivan Perisic (vedi focus) fa perdere di vista quello che è il contatto con la realtà. Una realtà che ha già un protagonista mancino in maglia nerazzurra. L’investimento invernale fatto dall’Inter su Robin Gosens è finito in mansarda a causa del suo inutilizzo in questi mesi. Sulla scia dell’altro “colpo” invernale Felipe Caicedo (vedi focus) ma con un futuro diverso. Senza prendersi particolarmente in giro, il classe ’94 tedesco è arrivato a Milano per giocare titolare. Non da subito, ovviamente. In quanto infortunato, in primis. E perché dietro Perisic nelle gerarchie, consapevolmente. Ma Gosens sa bene di essere il titolare designato per la fascia sinistra dell’Inter. Con o senza Perisic, classe ’89 in scadenza di contratto. Oltre all’investimento economico, è giusto sottolineare anche il potenziale già in casa nerazzurra. L’Inter sul mercato non può trovare un esterno mancino migliore di “questo” Perisic oggi, ma nemmeno del miglior Gosens. Tempo al tempo: a breve toccherà all’oggetto misterioso, arrivato “frettolosamente” da Bergamo, arare la fascia sinistra dell’Inter.