Onana ha già quasi pareggiato Handanovic come parate! Dato folle in soli 90′

Onana ieri ha giocato per la prima volta con la maglia dell’Inter, esordio purtroppo sfortunato vista la sconfitta per 0-2 col Bayern Monaco. I dati della partita, però, segnalano come in appena novanta minuti abbia quasi fatto meglio di Handanovic in cinque giornate.

AL TOP – André Onana è risultato uno dei pochi da salvare nel grigiore generale di Inter-Bayern Monaco (vedi pagelle). Nonostante un errore in presa che poteva costargli carissimo, con la palla finita sul palo (come Gianluca Pagliuca nella finale dei Mondiali del 1994 Italia-Brasile), il portiere ex Ajax si è ben disimpegnato nel suo esordio. Tanto che non si capisce perché Simone Inzaghi abbia annunciato, in conferenza stampa, che sabato col Torino tornerà Samir Handanovic (vedi articolo). Ecco, proprio nel confronto con il capitano spicca la performance di Onana ieri.

DATI QUASI IDENTICI – Le statistiche di Inter-Bayern Monaco segnalano undici parate per Onana in novanta minuti di gioco. Il confronto con Handanovic, prendendo in esame le cinque giornate di Serie A già disputate, è impietoso: lo sloveno ha parato dodici tiri. Questo pur subendo più conclusioni in porta, venti in 450′ contro le ben tredici in soli 90′ del suo compagno di reparto. Handanovic è il tredicesimo per parate in Serie A, col prestito Ionut Andrei Radu in testa (trentatré). In molti hanno – giustamente – segnalato il calo di rendimento del capitano e da tempo, su tutti il giornalista Riccardo Trevisani (vedi articolo). Tuttavia Inzaghi non sembra portato a promuovere del tutto Onana, almeno per ora.

SCELTA OVVIA – Se si dovesse prendere in considerazione solo il dato delle parate non ci sarebbe alcun dubbio su chi schierare da Inter-Torino in poi. Tuttavia nella valutazione entrano anche altri fattori, fra cui la leadership e il peso di Handanovic nello spogliatoio. L’esclusione di ieri, la prima per scelta tecnica in Champions League, fa comunque rumore e inizia a essere un segnale per un portiere che da troppo tempo para poco e non dà sicurezze. Con la pecca della scarsa reattività e dei tanti tiri guardati senza muoversi pur non essendo certo imparabili (vedi quello di David Okereke con la Cremonese). Onana ha un’occasione: diventare il presente dell’Inter e rendere Handanovic il passato, la sfrutti.